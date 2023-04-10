«الشباب والرياضة» تنظم ندوة حول إدارة الوقت بمركز شباب شباس الشهداء بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التثقيفية حول إدارة الوقت وكيفية استثماره من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية ضمن برامج أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاة بمركز شباب شباس الشهداء التابع لإدارة شباب دسوق، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة تناولت أهمية استثمار الوقت وإدارته، التى تعد من أهم أسس النجاح في مختلف مجالات الحياة، وذلك من خلال تحديد الأولويات ووضوح الأهداف، ووضع خطة عمل قابلة للتحقيق فى إطار زمنى محدد.

وتناول خلال الندوة محمد الحبشي دكتور بجامعة الأزهر، أسس التربية الإيجابية السليمة لبناء مجتمع سليم، متطرقًا إلى مفهوم تنظيم الوقت وطرق الاستفادة منه في تعلم مهارة أو حرفة جديدة.

واختتمت الندوة بنقاش مفتوح مع الحضور، وذلك بإشراف الأستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة، غادة حسين مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية،الدكتورة أسماء إسماعيل مسئول أندية الفتاة بالوزارة وبإشراف تنفيذى مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، ومحمد مرسى مدير الإدارة، تنفيذ غادة راشد مسئول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية وفريق عمل المركز.