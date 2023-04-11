الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19.. «الشافعي» وطلابه ينقلون البردي والأحبار من «دكان حُسن»

رسالة الإمام
رسالة الإمام

تشهد أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل رسالة الإمام التي تتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان خالد النبوي، قيام الإمام الشافعي بالحصول على كميات كبيرة من ورق البردي والأحبار من "دكان حُسن" وذلك لاستخدامها في كتابة مؤلفاته وقصائده وغير ذلك من أمور الدين والشرع، حيث عاونه في ذلك بعض طلاب العلم وبناته، حيث تم نقلها إلى بيت الإمام. 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

أحداث مسلسل رسالة الإمام 

وشهدت أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل رسالة الإمام، لقاء بين الوالي العباس بن موسى والجندي الجروي فى صحراء الفسطاط، حيث كان اللقاء في بدايته يتسم بالحدة وبدأ الجروي الحديث قائلًا: “السلام على مولانا العباس بن موسى”.

ليرد العباس بن موسى: ابعد ذئابك يا جروي، ليرد الجروي: الذئاب لحماية مولاي من ضباع الوادي والموت لها أن فكرت أن تهاجم سيدها، ويقول العباس: أتظن أني لو أردت  الدخول الفسطاط سيشعل جنود السري السيوف في وجهي. 

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ويقول الجروي: لما لم تفعلها وتريحنا؟، ويقول العباس بن موسى: أتريد أن أسفك دمًا جديد في بلاط دار الإمارة الأندلسيون المرابطون في البحر يطمعون في الإسكندرية وينتظرون الفرصة للإنقضاض عليها منذ شهور وانا أبعد عن الخلافة المراهقون في الفسطاط يتصارعون على الحكم!.

 

أحداث مسلسل رسالة الإمام 

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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