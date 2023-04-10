محافظ أسيوط يلتقى وفد الهيئة القبطية الإنجيلية.. ويشهد حفل افطار 1500 من مزارعى مبادرة "أزرع"

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عضو " التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي" برئاسة مارجريت صاروفيم ، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كما شهد حفل افطار ١٥٠٠ مزارع من مزارعى مبادرة "ازرع " والتى تنفذها الهيئة القبطية على مستوى 8 محافظات.



وذلك المساهمه فى تحقيق الامن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم صغار المزارعين والحفاظ على الموارد الطبيعية تنفيذا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .



جاء ذلك بحضور مدحت عياد رئيس اول قطاع التمويل متناهي الصغر بالهيئة وناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام ومدير اول مقرات التدريب بالهيئة ،و سوزان صدقي مدير المواقع التنموية في محافظات العمل بالصعيد و ماريان جورج نائب مدير الدعم المؤسسي والجندر والإغاثة و ماجد بولس نائب مدير برامج التنمية الريفية الشاملة و نبيل عزت نائب مدير الإسكان وتنمية الموارد المحلية وماريان ميلاد مسئول اول الخدمات التنموية المتخصصة ، والشيخ صموئيل باقى صدقة نائب رئيس سنودس النيل الانجيلى .



حيث التقى المحافظ وفد الهيئة القبطية الانجيلية بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة وتم مناقشة واستعراض ابرز المشروعات والبرامج التى تنفذها الهيئة القبطية الانجيلية بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظة اسيوط ، منها مشروعات الاقراض متناهية الصغر ومبادره ازرع وسلاسل الانتاج وبناء قدرات الجمعيات الاهلية والمبادرات التنموية ودعم المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وغيرها من المبادرات التنموية والقرى المنتجة.



وذلك بحضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وعزة عبد العال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بمادرة حياة كريمة وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى .



وأكد محافظ أسيوط على اهمية تنفيذ برامج ومبادرات تنموية استكمالا لدور الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين وتنمية الريف المصرى وخاصة تنمية القرى المنتجة وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ودعم الاسر الاكثر احتياجا من خلال تداخلات وبرامج تنموية حقيقية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية وكافة الجهات التنفيذية.



وأشاد بجهود وبرامج الهيئة القبطية الانجيلية وخاصة مبادرة " ازرع " والتى اطلقتها فى 8 محافظات لاستهداف توفير الامن الغذائى المصرى من الحبوب والمحاصيل الغذائية ورعاية ودعم صغار المزارعين واصحاب الحيازات الصغيرة وترشيد الاستهلاك فى المياه والاسمدة وتحسين الممارسات الزراعية ،معلنا التعاون الكامل والشراكة مع الهيئة برئاسة الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية ،لتنفيذ مبادرات تنموية تساهم فى تمكين المرأة اقتصاديا ورعاية الاسر الاكثر احتياجاً وتفعيل مبادرة القرى المنتجة وتقديم كافة الدعم وتسهيل الاجراءات لتنفيذ تلك التداخلات .



وأوضحت الأستاذة مارجريت ، أن مبادرة " ازرع " يجرى تنفيذها بمحافظة اسيوط بعدد 64 قرية بـ 8 مراكز ادارية وتستهدف 13 الف مزارع باجمالى 20 الف فدان من خلال 260 مدرسة حقلية ، لافتة الى ان الاهداف الاستراتيجية للمبادرة تتمثل فى هي تحسين دخل مئات الآلاف من صغار المزارعين عن طريق تزويد إنتاجهم وتقليل التكلفة الإنتاجية وتقليل الهادر من المحاصيل أثناء الحصاد وتوفير عقود تسويقية، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة قدرة صغار المزارعين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية والسعي للحفاظ على الموارد الطبيعية؛ في إشارة إلى المياه والتربة من خلال تدخلات أساسية وهي توفير التقاوي المدعومة، والأسمدة والمخصبات، وتقديم دعم فني، ومدارس حقلية للإرشاد الزراعي، كما تم تصميم هيكل تنفيذى ميداني يضمن تقديم كل الدعم لصغار المزارعين والمتابعة الدقيقة لعملية إنتاج المحاصيل والتأكد الدوري من الوصول إلى المستهدفات.



وأوضح ماجد بولس نائب مدير برامج التنمية الريفية الشاملة ، ان مبادرة ازرع مستمرة بالمحافظة بالشراكة مع مديرية الزراعة وكافة الجهات التنفيذية على ان تتوسع فى دعم زيادة إنتاجية من محصول الفول الصويا بالمحافظة وتستهدف المبادرة مساحة 4 الاف فدان فول صويا هذا العام وجارى دراسة امكانية التوسع فى دعم بعض الحبوب الغذائية والمحاصيل التى تستهر بها محافظة اسيوط مثل عباد الشمس والنباتات العطرية وغيرها من المحاصيل الهامة فى إطار تحسين الممارسات الزراعية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية .

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