"إحياء الجذور".. قصة تسع قمم رسخت التعاون بين مصر واليونان

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا، صباح غد الثلاثاء، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية، موضحا أن الزيارة سوف تتضمن لقاءات هامة لوزير الخارجية مع كل من رئيس وزراء اليونان " كيرياكوس ميتسوتاكيس " ووزير الخارجية " نيكوس ديندياس"، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

وتعتبر علاقة مصر واليونان نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الدول، فمنذ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك تسع قمم عقدت بين مصر واليونان كانت قبرص ثالثهما في بعض القمم.

"القمة الأولى في القاهرة"

في 8 نوفمبر 2014، عقدت قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان بدأت فعاليات القمة بجلسة مباحثات مغلقة عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث.

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة بالترحيب بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث ودورها الحضاري الذي أثرى التاريخ الإنساني.

"القمة الثانية في نيقوسيا"

في 9 ديسمبر 2015، عقدت قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، بدأت فعاليات القمة بجلسة مُباحثات مغلقة عقدها الرئيس السيسي مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث.

استهل الرئيس القبرصي اللقاء بالترحيب بالسيد الرئيس ورئيس الوزراء اليوناني مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث ودورها الحضاري، فضلًا عن التقارب الشعبي الذي يعزز العلاقات الرسمية بين الدول الثلاث.

"القمة الثالثة في أثينا"

في 9 ديسمبر 2015، عقدت قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان بدأت فعاليات القمة بجلسة مباحثات مغلقة عقدها الرئيس السيسي مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث، أقر قادة الدول الثلاث "إعلان أثينا" الصادر عن القمة والذي أكدوا فيه على أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، والبناء على ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص من قيم مشتركة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام ودفع عملية التنمية في منطقة شرق المتوسط.

"القمة الرابعة في القاهرة"

في 11 أكتوبر 2016، عقدت قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية وفي المحافل الدولية، بدأت فعاليات القمة بقيام قادة الدول الثلاث بغرس ثلاث شتلات لأشجار الزيتون في حديقة قصر الاتحادية بما يرمُز إلى حرص الدول الثلاث على أن يساهم تعاونها في إحلال السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

"القمة الخامسة في نيقوسيا"

في 21 نوفمبر 2017، عقدت قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان شهد اللقاء الإشادة بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر واليونان مؤخرًا، خاصة منذ إطلاق آلية التعاون الثلاثي.

"القمة السادسة في كريت"

في 10 أكتوبر 2018، عقدت قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان بجزيرة كريت اليونانية، أكد قادة الدول الثلاث على أهمية تعزيز الشراكة بين دولهم، في سياق آلية التعاون الثلاثية، والتي باتت تمثل أساساً استراتيجياً راسخاً في المنطقة ونموذجا يحتذى به للتعاون الإقليمي.

"القمة السابعة في القاهرة"

في 8 أكتوبر 2019، عقدت قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان بالقاهرة ، تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا وشددوا على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط.

"القمة الثامنة في نيقوسيا"

في 21 أكتوبر 2020 عقدت قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان بالعاصمة القبرصية "نيقوسيا" تناولت جلسات القمة سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث.

"القمة التاسعة في أثينا"

في 19 اكتوبر 2021، عقدت قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، تناولت القمة أوجه التعاون بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي.