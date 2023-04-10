الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطهير المساجد والكنائس بحي الجمرك بالإسكندرية بالتزامن مع شهر رمضان وأعياد الأقباط

أعمال تطهير المساجد
أعمال تطهير المساجد والكنائس بحي الجمرك

نفذت إدارة الأزمات والكوارث بحي الجمرك بالإسكندرية، تطهير المساجد والكنائس بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وأعياد  الإخوة الأقباط، فى إطار تكثيف أعمال النظافة وتطهير المساجد والكنائس والشوارع المحيطة بها بجميع الأحياء.

وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، قام مدير إدارة الأزمات والكوارث  برش وتطهير مسجد ابن خلدون، وكنيسة سانت كاترين بنطاق الحي، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمصلين والعاملين.


كما قامت الإدارات المعنية بالحي باستكمال أعمال دهان البلدورات بالأرصفة بطريق الكورنيش ، ومتابعة الكنس الآلي بالجزيرة الوسطى، وتجريف شارع قصر رأس التين وغسيل وتطهير الأرصفة بالكورنيش للإرتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري لعروس البحر المتوسط.

وفي سياق آخر قامت إدارة شئون البيئة بحي الجمرك  بشن حملة للتفتيش البيئي على الإشتراطات البيئية والإجراءات الإحترازية وأماكن التجهيز بالمطاعم والمقاهي والمخابز وغيرها حيث تم المرور على13 منشأة بشارع السيد محمد كريم،  صفر، وسوق السمك القديم.

واسفرت الحملة عن تحرير 5 إنذارات للمنشآت المخالفة وتم منحهم فرصة لتوفيق الأوضاع، وسيتم إعادة المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة عدم الإلتزام.

وكان قد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة ورفع كفاءة وتطوير جميع أنحاء وضواحي الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع أعياد الربيع.

وفي هذا الصدد؛ تابعت عزة سعد رئيس حي وسط أعمال دهان البلدورات شملت محور المحمودية علي جانبي الطريق والجزيرة الوسطي وطريق الكورنيش.

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة أعمال تجميل الشوارع والميادين حيث تم دهان البلدورات بطريق الكورنيش بالإضافة إلى قص وتبليط النخيل بالكورنيش بعدد 55 نخلة.

وتابع اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق أعمال التطوير والتجميل ودهان البلدورات بطريق الكورنيش علي جانبي الطريق والجزيرة الوسطي

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان أعمال دهان البلدورات بطريق محور المحمودية وغسيل الأرصفة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمحور.

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تطهير المساجد والكنائس شهر رمضان المبارك حملة للتفتيش البيئي حي الجمرك الإسكندرية

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