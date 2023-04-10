الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: بايدن على اتصال مع مسؤولي الأمن القومي بعد تسريب الوثائق

البيت الابيض
البيت الابيض

قال بيان البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال مع مسؤولي الأمن القومي بعد تسريب الوثائق.

 

وأضاف البيت الأبيض، لا نعرف حجم ضرر الوثائق المسربة على الأمن القومي، وفق وكالة رويترز الإخبارية. ⁧‫

وتحقق إدارة بايدن في كيفية تسريب وثائق عسكرية واستخباراتية شديدة السرية تفصل أسرار الأمن القومي على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ويبدو أن مجموعة من أكثر من 100 مستند، بعضها يحمل علامة "سري للغاية" ، قد تم تسريبها على دفعات متعددة بدءًا من يناير عبر خدمة الرسائل Discord. 

 

وعلى ما يبدو دون أن يلاحظها أحد في ذلك الوقت، انتشرت الوثائق لاحقًا عبر حسابات 4Chan وTelegram وTwitter.

 

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الوثائق المسربة قد تكون حقيقية ، على الرغم من أن خبراء الأمن الذين راجعوها يقولون إن بعضها تعرض للتلاعب ، في بعض الأحيان بشكل فظيا.

 

وفي سياق متصل، أكد التقرير ان "وزارة الدفاع تواصل مراجعة وتقييم صحة الوثائق المصورة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يبدو أنها تحتوي على مواد حساسة وسرية للغاية".

وأحال البنتاجون الأمر إلى وزارة العدل التي أكدت الأحد فتح تحقيق جنائي في التسريبات.

وقال مسؤولان أمريكيان لصحيفة واشنطن بوست إن كبار مسؤولي وزارة الدفاع فرضوا قيودًا،  على تدفق المعلومات السرية مع حلفاء الولايات المتحدة مع استمرار تحقيقات الوكالة. 

وأفادت "أحدهم وصف الحملة بأنها صارمة بشكل غير عادي وقال إنها كشفت عن مستوى عال من الذعر بين قيادة البنتاغون".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستكون هناك تداعيات سياسية أو دبلوماسية من التسريبات. وقالت سابرينا سينغ ، نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون ، في بيان إن المسؤولين الأمريكيين "تعاملوا مع حلفاء وشركاء في نهاية الأسبوع الماضي وأبلغوا لجان الكونجرس المختصة المختصة بهذا الكشف".

تم الإبلاغ عن وجود الوثائق ، التي تشمل تحليلات للغزو الروسي لأوكرانيا حتى مارس ، من قبل صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة ، بعد يوم واحد من قول إدارة بايدن إنها تحقق في تسرب محتمل لمعلومات استخبارية مرتبطة بأوكرانيا. تم الكشف عن المزيد من الوثائق المسربة في وقت لاحق.

يبدو أن بعض هذه الوثائق على الأقل أصلية ، وفقًا لعدة خبراء قاموا بمراجعتها.

البيت الأبيض وثائق توماس ريد بايدن تسريب الوثاقق

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