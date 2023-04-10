براتب 3000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك براتب يتراوح من 2700 جنيه، حتى 3000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، مساعد فني، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط.

كما تطلب الشركة، عمال خدمات، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظائف من 20 سنة، إلى 35 سنة.

وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوافر تأمينات اجتماعية، وتأمين صحي.

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل.

وتصدر وزارة القوى العاملة نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي، باحث أول بالإدارة، وتعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوافرة في 12 محافظة، هي: «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، وكفرالشيخ، ودمياط، والمنيا، وقنا، وجنوب سيناء».

والتخصصات المطلوبة هي: «مدرسون رياضيات وعلوم، وفنيون IT، ومشرفون مواقع، وأفراد أمن، ومندوبو مبيعات، وسيلز، ومنسقات ميدانيات، ومحاسبون، وعمال عاديون، ومسئولو تمويل، وإخصائيو تسويق، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيون، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى».