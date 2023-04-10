الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أنغام الشباب والإنشاد الدينى" .. أبرز فعاليات "هل هلالك" بالهناجر غداً

هل هلالك
هل هلالك

تنطلق فعاليات الليلة الـ١٣ لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء غد الثلاثاء ٢٠ رمضان الموافق ١١ أبريل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون؛ ياتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

حيث يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من الفقرات الغنائية المتنوعة لفريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، وأيضا لمجموعة من الأغانى الدينية لشعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنانة لبنى الشيخ. 

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وأفتتح برنامج "هل هلالك" بحفل للفنان على الهلباوي، وفى الليلة الثالثة أحتفل القطاع بذكرى نصر العاشر من رمضان، حيث كرم فيه عدد من أبطال نصر أكتوبر من القوات المسلحة، وكوكبة من الفنانين والمبدعين .

وبداية من اليوم الأول لـ"هل هلالك" وحتى نهايته، يشارك البيت الفنى للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، وعرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، يوميا فى الثامنة والنصف مساء، واهتماما من القطاع بالطفل وتنمية قدراته، يقدم القطاع طوال برنامج هل هلالك ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل .

المخرج خالد جلال طاع شئون الإنتاج الثقافى برنامج هل هلالك الدكتورة نيفين الكيلاني مركز الهناجر للفنون البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

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