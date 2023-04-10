أنهيار جليدي في جبال الآلب الفرنسية يودي بحياة 6 أشخاص

شهدت جبال الألب الفرنسية امس الأحد، انهيار جليدي، أدي الي مصرع ستة متزلجين، بينهم مرشدان.

ووقعت الكارثة في نهر أرمانسيت الجليدي، بالقرب من مونت بلانك في جنوب شرق فرنسا، في حوالي منتصف النهار، وكان الطقس مشمسًا ووصفت ظروف التزلج بأنها "جيدة" قبل حدوث الانهيار الجليدي.

وقالت المدعية المحلية كارلين بويسيه إن من بين الضحايا زوجان في العشرينيات من العمر وامرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل في أوائل الأربعينيات من عمره كان "على الأرجح" شريكها واثنين من المرشدين.

وقال جان لوك ماتيل المسؤول بقرية كونتامينز مونتجوي القريبة إن الانهيار الجليدي نجم عن انفصال لوح من الجليد عن قمة الجبل.

وانضمت كلاب البحث والإنقاذ إلى فرق الإنقاذ الجبلية أثناء عملها يومي الأحد وصباح الإثنين للوصول إلى من تم العثور عليهم.

وقال ماتيل إن مستوى المخاطر صباح الأحد كان "معقولاً" وإن المرشدين ، وكلاهما من السكان المحليين ، يتمتعان بخبرة عالية.

و يعتقد أن المجموعة كانت تتزلج على الجليد في منطقة تزلج بعيدة غير محددة أو غير خاضعة للرقابة، وليس هناك قانونا يحكمها.

وتابع ماتيل فى تصريحاته "اليوم ، نحن في حداد ، ويسيطر على متسلقي الجبال حزن كبير ، والذين ماتوا هم من معارفنا، وكل التضامن مع عائلاتهم".

وقال رئيس بلدية كونتامين مونتجوي، فرانسوا باربييه، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه يعتقد أنه "الانهيار الجليدي الأكثر دموية هذا الموسم".

كما أعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعاطفهما.

وذكرت النائبة الأولى لرئيس بلدية كونتامين - مونجوا، إليزابيث مولارد، في مقابلة مع قناة "آر تي إل"، أنّ الضحية الخامسة عُثر عليها بنهاية يوم الأحد. وتشير المعلومات إلى أنّ الشخص السادس المفقود هو شريك حياة الضحية.