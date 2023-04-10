الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أنهيار جليدي في جبال الآلب الفرنسية يودي بحياة 6 أشخاص

انهيار جليدي
انهيار جليدي

شهدت جبال الألب الفرنسية امس الأحد، انهيار جليدي، أدي الي مصرع ستة متزلجين، بينهم مرشدان. 

ووقعت الكارثة في نهر أرمانسيت الجليدي، بالقرب من مونت بلانك في جنوب شرق فرنسا، في حوالي منتصف النهار، وكان الطقس مشمسًا ووصفت ظروف التزلج بأنها "جيدة" قبل حدوث الانهيار الجليدي.

وقالت المدعية المحلية كارلين بويسيه إن من بين الضحايا زوجان في العشرينيات من العمر وامرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل في أوائل الأربعينيات من عمره كان "على الأرجح" شريكها واثنين من المرشدين.

وقال جان لوك ماتيل المسؤول بقرية كونتامينز مونتجوي القريبة إن الانهيار الجليدي نجم عن انفصال لوح من الجليد عن قمة الجبل.

وانضمت كلاب البحث والإنقاذ إلى فرق الإنقاذ الجبلية أثناء عملها يومي الأحد وصباح الإثنين للوصول إلى من تم العثور عليهم.

وقال ماتيل إن مستوى المخاطر صباح الأحد كان "معقولاً" وإن المرشدين ، وكلاهما من السكان المحليين ، يتمتعان بخبرة عالية.

و يعتقد أن المجموعة كانت تتزلج على الجليد في منطقة تزلج بعيدة غير محددة أو غير خاضعة للرقابة، وليس هناك قانونا يحكمها. 

وتابع ماتيل فى تصريحاته "اليوم ، نحن في حداد ، ويسيطر على متسلقي الجبال حزن كبير ، والذين ماتوا هم من معارفنا، وكل التضامن مع عائلاتهم".

وقال رئيس بلدية كونتامين مونتجوي، فرانسوا باربييه، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه يعتقد أنه "الانهيار الجليدي الأكثر دموية هذا الموسم".

كما أعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعاطفهما.

وذكرت النائبة الأولى لرئيس بلدية كونتامين - مونجوا، إليزابيث مولارد، في مقابلة مع قناة "آر تي إل"، أنّ الضحية الخامسة عُثر عليها بنهاية يوم الأحد. وتشير المعلومات إلى أنّ الشخص السادس المفقود هو شريك حياة الضحية.

جبال الالب فرنسا انهيار حياة وفاة

الأكثر قراءة

بدعم وزير البترول.. 4.2 مليار جنيه إجمالى تعاقدات «بترومنت» فى 2022

13 مايو.. انطلاق فعاليات معرض «زهور الربيع» بالمتحف الزراعي

صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان فعالية حول التغلب على الديون وتحقيق النمو

براتب 3000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب

وزير الرى لـ«الشيوخ»: تأهيل 12023 كيلو متر من الترع لترشيد استهلاك المياه

«الملا»: برنامج حفر موسع بشراكة أجنبية بحثًا عن اكتشافات بترولية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس