وكيل «شباب ورياضة» الإسكندرية تتفقد مراكز شباب برج العرب

أجرت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية جولة اليوم الاثنين تفقدت خلالها عددا من الهيئات الشبابية؛ للوقوف على آخر المستجدات داخل تلك الهيئات تضمنت مراكز شباب برج العرب «مركز برج العرب، مركز شباب الشهيد مهيد الهواري، مركز شباب بهيج».

زارت «الشريف» في بداية جولتها مراكز برج العرب، حيث تفقدت مركز شباب البرج الجديد بتواجد مجلس الإدارة، ومدير المركز، وموظفى الفرع والعاملين بمركز شباب البرج ورافقها فى الجولة بمراكز البرج مدير فرع برج العرب حنان بركات، ومديري الإدارات الفنية الرياضية والشباب والطلائع وإعداد القادة ومديري إدارات الإنشاءات والمتابعة الداخلية والعلاقات العامة، ومسئولي متابعة مراكز الشباب بالمكتب الفنى.

وتضمنت الجولة زيارة ملاعب المركز وكذلك تفقد المبنى الإدارى والأنشطة المختلفة، وحمام السباحة والمشتل والجيم والصالات الرياضية ومحلات المركز، وتوجهت بالشكر لشباب أندية التطوع بالمركز والجهاز الإدارى على المستوى المحترم الذى ظهر به المركز.

وفي محطتها الثانية بمراكز برج العرب تفقدت وكيل الوزارة مركز شباب الشهيد مهيد الهواري، وتضمنت الجولة ملاعب المركز، والمبنى الإداري، كما فقدت معرض «يلا نعيد» لتجميع الملابس والمقرر أن يبدأ في توزيع الملابس اعتبارًا من غد.

واختتمت جولتها بمركز شباب بهيج بتواجد فى رئيس مجلس إدارة المركز ومدير المركز، وتضمنت ملاعب المركز، والمبنى الإداري ومراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة.



ووجهت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة الشكر لرؤساء مجالس إدارات المراكز، ومديري المراكز، والعاملين لما لمسته من أنشطة داخل المراكز وكذا النظافة والالتزام.



تأتى هذه الجولات للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على آخر المستجدات داخل تلك الهيئات، وفق تكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لفحص جميع مراكز الشباب لضمان انتظام العمل وخدمة أفضل.

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