محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام إدارة التعليم الفنى

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة "مدير عام ادارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم" و"مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري" بالدقهلية.



ضمت لجنة الاختبارات الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والأستاذ طارق فريد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة والأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية والدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وتقدم لشغل وظيفة مدير عام التعليم الفني بالتربية والتعليم عدد 18 متقدما، ولوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري عدد 4 متقدمين وقد قامت اللجنة بإجراء المقابلات والاختبارات للمتقدمين لاختيار أكفأ العناصر تحقيقا لمتطلبات المرحلة الحالية من العمل التنفيذي.



وأكد "مختار" أن المقابلات والاختبارات قد أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا على تكافؤ الفرص لاختيار أفضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها كل وظيفة من الوظائف المشار إليها ووفقا للقانون.