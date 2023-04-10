الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«1000 حمد الله على السلامة» الحلقة 19.. كوميديا سميحة في الفرح بدمياط

1000 حمد الله على
1000 حمد الله على السلامة

بدأت، قبل قليل، مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19 وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الحلقة التي عرضت عبر قنوات CBC بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19

تطلب إنشراح من سميحة الذهاب للكوافير والاستعداد للفرح يحاول الحسيني “أوتاكا” استدراج البواب لمعرفة بعض المعلومات عن سميحة وأبنائها، تستمتع سميحة وسماح وسامح وفوقية بجمال مدينة دمياط من خلال رحلة بحرية.

يبدأ الفرح ونرى سمير بين المعازيم ويدور حوار كوميدي بين العريس والعروسة عن اول يوم زواج، تظهر سماح و سميحة و سامح و على بملابس الفرح التي اختارتها انشراح لهم، تنزعج سميحة من شكلها المزعج وتؤكد لها فوقية انها ملابس بسيطة و جميلة، تطلب انشراح من سميحة الاندماج في الفرح، ترى سميحة سمير في الفرح، تخبر انشراح سميحة بتيسير الأمور المادية للجدة سوسو بسبب نصائح "أبو عبدة" لها و تخبرها أيضا انها قامت بطرد سمير من قبل عندما علمت انه طويل اليد.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18| الوصول إلى منزل طنط سوسو

التفاصيل الكاملة لأحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 بطولة يسرا

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار النجمة يسرا ومنهم شيماء سيف ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومايان السيد والفنان الكبير محمد محمود وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف في العمل الجديد الذي كتبه محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض عبر قنوات سي بي سي.

يعرض “1000 حمد الله على السلامة” يوميًا في الساعة الرابعة والنصف مساء على قناة سي بي سي العامة وتعاد الحلقة في الحادية عشرة مساء بينما تعرض على سي بي سي دراما في السادسة والربع كما يعرض المسلسل حصريا على منصة واتش إت الرقمية.

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