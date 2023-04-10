التحديات الدينية التي تواجه الشباب مع التقدم التكنولوجي ندوة بجامعة المنصورة

نظمت كلية التجارة بجامعة المنصورة والصالون الثقافى ندوة بعنوان "التحديات الدينية التي تواجه الشباب مع التقدم التكنولوجي" تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليموالطلاب، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتوره هناء الجوهري أستاذ مساعد الاحصاء بكلية التجارة ومنسق الفاعلية، الدكتورخالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.



وأكد الدكتور محمد عطية البيومي على أن الجامعة مستأمنه على وعي طلابها كما استأمنوا على تعليمهم وثقافتهم ونشأنتهم وأن ظنه بهؤلاءالطلاب أفضل مما يتوقعوا، وقال أنهم يتعرضوا لاستهداف ممنهج لكي يفقدوا ثقتهم بنفسهم ولهذا نحن هنا، لتعزيز ثقتهم بنفسهم.

وأضاف الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة جامعة المنصورة أننا نحاول حاليا أن نصحح بعض المفاهيم المغلوطة الخاصة بالدينالإسلامي لكي لا تنجرف ولا تيارات تدعي أنها تنتمي للإسلام وأن الهدف من هذا الصالون الثقافي لخدمة طلابنا ومجتمعنا المصري.

وقال الدكتور خالد عمران أن هذه فرصة كبيرة لأُعلِم وأتعلَم وأن موضوعنا اليوم هو سؤال العصر كما أن حكم الله سبحان الله وتعالي لايتغير ولكن الفتوى تتغير بإختلاف الزمان والهدف من هذه الندوة أن نعيش عصرنا دون أن ننسلخ من قيمنا وديننا وأن هناك تحديات سببتفيها التكنولوجيا وليست كل هذه التحديات سلبية وإنما هي بقدر ما تتلقاها أنت، وتحدث عن تأثير تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي على مفهوم المسلمين عن الكرامات والمعجزات.

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