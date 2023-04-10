تنظيم 26 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى أسوان «ضمن حياة كريمة»

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم عدد 26 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والتعليمى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبها صرحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن جلسات الدوار تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية.

وأوضحت أن الجلسات استهدفت توعية عدد 1300سيدة ورجل وشاب داخل قرى ونجوع القنان والإيمان وهلال والشراونة والكلح غرب والسباعية والبصيلية بحري والصعايدة والرديسية قبلى والمفالسة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو.

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كان أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية، فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية، داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتلبية إحتياجات المواطنين الصحية من الأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.