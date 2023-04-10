«الملا»: برنامج حفر موسع بشراكة أجنبية بحثًا عن اكتشافات بترولية جديدة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج حفر موسع بالتعاون مع شركائه الأجانب، بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج، مؤكداً أن مصر تتمتع بجميع الإمكانيات والعوامل اللازمة لتحقيق النجاحات في مجال البترول والغاز وأن تحقيق أي نجاح في إحدى دول المنطقة يمتد لباقي دول المنطقة بالكامل.

جاء ذلك على هامش لقاء وزير البترول مع السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي والوفد المرافق.

وتباحث الجانبان حول أنشطة الشركات البريطانية العاملة في مجال البترول والغاز في مصر وجهود منتدى غاز شرق المتوسط لتعزيز التعاون بالمنطقة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار في مجال البترول والغاز في مصر.

وأكد “الملا” على أهمية استمرار التعاون والتكامل القائم بين كل أطراف الصناعة سواء الدول أو الشركات العاملة في المنطقة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات الغازية خلال فترة التحول الطاقي، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى التي تعمل في المنطقة لديها فرص لتحقيق نجاحات كبيرة فى ظل هذا التعاون واستغلال الإمكانات المتاحة لدى كل الأطراف لدعم تحقيق الاكتشافات وتنميتها.

ولفت وزير البترول، إلى أن أكبر عامل جاذب للاستثمارات هو الجدوى الاقتصادية والتي تعد المحرك الرئيسي لاتخاذ أي قرار بتنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن مشروعات إسالة الغاز تمثل أحد الحلول الجيدة لتجارة الغاز المسال بشكل آمن واستغلال الوقت المتبقي في مرحلة التحول الطاقي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الغازية.

وأشار “الملا” إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل منصة مهمة لتبادل المعلومات والحوار البناء بين أطراف الصناعة والمعنيين بالأمر وزيادة الأعمال والأنشطة المشتركة ودعم التعاون والتكامل الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي يعد أهم وقود خلال مرحلة التحول الطاقي وجهود خفض الانبعاثات والتوجه نحو استخدام الطاقات النظيفة.

واستعرض اللقاء، أنشطة التعدين في مصر في ضوء قانون التعدين الجديد ولائحته التنفيذية مروراً بتطوير النظام المالي ونظام التراخيص بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني على متانة العلاقات بين البلدين والتي نتج عنها تحقيق العديد من النجاحات المشتركة في الكثير من المجالات وخاصة مجال البترول والغاز، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات البريطانية العاملة في مجال البترول والغاز التي ترغب في استعراض ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.