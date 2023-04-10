الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 19 من «الكبير أوي 7» بعد قليل.. هل ينجح «حزلقوم» في استعادة سيارته؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت أمس الأحد، الحلقة الـ 18 بخسارة فريق “حزلقوم” الرياضي أمام فريق مصنع الطوب بنتيجة خمسة أهداف دون رد الأمر الذي تسبب في خسارة “حزلقوم” لسيارته التي رهنها بنتيجة المباراة.

وينتظر جمهور “الكبير أوي” ميعاد المباراة الجديدة التي يدخل فيها “حزلقوم” بفريقه الحقيقي، وهل يفوز بالمباراة الجديدة لاستعادة سيارته، وكيف يمكن له تكوين فريق رياضي يتمكن من الفوز في الدقيقة تسعين كما تمني وذلك خلال أحداث الحلقة الجديدة من الحلقة الـ19  من مسلسل “الكبير أوي7”.

وشعر “حزلقوم” بسعادة كبيرة عندما علم أنه يملك نادي باسم الشرابية للشرابات، وقرر منح الفريق مكافآت مجزية في حالة الفوز بإحراز في الدقيقة 90.

مواعيد إعادة عرض الحلقة الـ 19 لمسلسل الكبير أوي 7

وتعاد حلقات مسلسل الكبير أوي 7 في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7
مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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