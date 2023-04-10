الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. ماذا سيحدث قبل حلقة النهاية؟

الكتيبة 101
الكتيبة 101

يترقب عدد كبير من المشاهدين أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، وذلك مع قرب نهاية حلقاتها في حلقة غدًا، إذ أن حلقات مسلسل الكتيبة 101 تقتصر على العشرين حلقة فقط، وقد ارتفع مستوى الإثارة في الحلقات الأخيرة من المسلسل، وهو ما جعل العديد من المشاهدين يترقبون بشدة متابعة كيف ستنتهي أحداثه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

إذ تابع المشاهدون قصة الضابط نور الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف والذي كان قد أصيب في حلقة أمس إصابة بالغة في معركة الشيخ زويد عندما فوجئ به زميله وهو غارق في دماؤه ومصابًا بالإغماء، و نقل على إثر هذه الإصابة إلى المستشفى ما سبب انهيارًا كبيرًا لوالدته التي شعرت إصابته وحاجته لها قبل أن يخبرها أحد.

كذلك تابع المشاهدون قصة الحب التي نشأت بين الضابط نور والطبيبة آمنة التي تواجدت بجانبه في المستشفى ولم تتركه للاطمئنان عليه، ويترقب العديد من المشاهدين نهاية قصة الحب تلك فهل ستنتهي بالزواج أم سيكون للأقدار كلمة أخرى؟.

أبرز أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. إصابة عمرو يوسف

الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة 101.. اختفاء قائد الجناح العسكرى للإرهابيين

ماذا سيحدث قبل حلقة النهاية؟

يترقب المشاهدون كذلك في حلقة اليوم رد فعلًا الدكتور "وحيد" عقب مشاهدته لزوجته غارقة في دمائها بعد أن قتلتها الجماعة التكفيرية وألحقت التهمة بالجيش .

وعرضت حلقة أمس مشاهد حية من أقوال المصابين من الجنود المصريين حينها، والذين قالوا أنه أمام كل شهيد كان يسقط 20 إرهابيًا.

واستطاع الجيش خلال الحلقات السابقة إحباط مخطط التكفريين لإعلان مدينة الشيخ زويد أول إمارة إسلامية كما سبق وأن أعلنوا زورًا، وعرضت الحلقات اختفاء الدكتور وحيد، وهروب قادة التنظيم كل من أبو أسامة وأبو دعاء عقب معركة الشيخ زويد.

وملحمة الشيخ زويد هي تلك الملحمة التي قامت بها الكتيبة 101 عام 2015 ووقع ضحياتها 300 شهيد من أفراد القوات المسلحة،و أظهر خلالها الضباط والجنود استبسالًا وشجاعة في مواجهة القوات التكفيرية.

مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة عشر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 الكتيبة 101 الحلقة 19 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة التاسعة عشر مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة

الأكثر قراءة

فى حملة مكبرة.. رفع 71 طن قمامة ومخلفات بحى أول الإسماعيلية

الإعدام شنقا لمتهم بقتل ابن عمه لخلافات بينهما فى بورسعيد

محافظ مطروح وسفير كوريا الجنوبية يتفقدان متحف الآثار

"الأرصاد": أمطار على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

وزير الخارجية يزور اليونان لتعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول قضايا إقليمية ودولية

استعدادًا لعيد الفطر.. أوقاف البحر الاحمر تبدأ حملة لنظافة المساجد بالمحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

التجسس على أوكرانيا ومظاهرات إسرائيل.. القصة الكاملة لمحتويات وثائق البنتاجون المسربة

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى