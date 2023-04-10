مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. ماذا سيحدث قبل حلقة النهاية؟

يترقب عدد كبير من المشاهدين أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، وذلك مع قرب نهاية حلقاتها في حلقة غدًا، إذ أن حلقات مسلسل الكتيبة 101 تقتصر على العشرين حلقة فقط، وقد ارتفع مستوى الإثارة في الحلقات الأخيرة من المسلسل، وهو ما جعل العديد من المشاهدين يترقبون بشدة متابعة كيف ستنتهي أحداثه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

إذ تابع المشاهدون قصة الضابط نور الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف والذي كان قد أصيب في حلقة أمس إصابة بالغة في معركة الشيخ زويد عندما فوجئ به زميله وهو غارق في دماؤه ومصابًا بالإغماء، و نقل على إثر هذه الإصابة إلى المستشفى ما سبب انهيارًا كبيرًا لوالدته التي شعرت إصابته وحاجته لها قبل أن يخبرها أحد.

كذلك تابع المشاهدون قصة الحب التي نشأت بين الضابط نور والطبيبة آمنة التي تواجدت بجانبه في المستشفى ولم تتركه للاطمئنان عليه، ويترقب العديد من المشاهدين نهاية قصة الحب تلك فهل ستنتهي بالزواج أم سيكون للأقدار كلمة أخرى؟.

ماذا سيحدث قبل حلقة النهاية؟

يترقب المشاهدون كذلك في حلقة اليوم رد فعلًا الدكتور "وحيد" عقب مشاهدته لزوجته غارقة في دمائها بعد أن قتلتها الجماعة التكفيرية وألحقت التهمة بالجيش .

وعرضت حلقة أمس مشاهد حية من أقوال المصابين من الجنود المصريين حينها، والذين قالوا أنه أمام كل شهيد كان يسقط 20 إرهابيًا.

واستطاع الجيش خلال الحلقات السابقة إحباط مخطط التكفريين لإعلان مدينة الشيخ زويد أول إمارة إسلامية كما سبق وأن أعلنوا زورًا، وعرضت الحلقات اختفاء الدكتور وحيد، وهروب قادة التنظيم كل من أبو أسامة وأبو دعاء عقب معركة الشيخ زويد.

وملحمة الشيخ زويد هي تلك الملحمة التي قامت بها الكتيبة 101 عام 2015 ووقع ضحياتها 300 شهيد من أفراد القوات المسلحة،و أظهر خلالها الضباط والجنود استبسالًا وشجاعة في مواجهة القوات التكفيرية.