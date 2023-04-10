الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف بوقف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للبناء المخالف

وقف البناء المخالف
وقف البناء المخالف

وردت معلومات عن قيام صاحب أشهر العمارات السكنية بشارع شرق البندر بمدينة أسوان بالشروع فى البناء المخالف للدور السادس.

ومن جانبه كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد العميد ياسر عبد الشافى، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، بسرعة التدخل لوقف أعمال البناء، حيث تم التدخل لمنع البناء، ومصادرة تشوينات مواد البناء المختلفة التى تم تجهيزها، وعلى الرغم من اعتراضات صاحب العقار، إلا أنه تم الاستمرار فى إجراءات التدخل، مع تحرير محضر مخالفة تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك وسط مشاركة لنائب رئيس المدينة محمود بهاء، والعاملين للوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تطبيق القانون والحد من مخالفات البناء فى المهد، ومصادرة المعدات المستخدمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين.

وكلف محافظ أسوان بأهمية المرور الميدانى لمسئولى المحليات، والتفاعل المباشر مع أى شكاوى بشأن المخالفات من خلال الإزالة الفورية لها للتأكيد على هيبة الدولة، والحفاظ على أراضيها.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كان أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجهات والشركات المنفذه بالإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بشرق مدينة أسوان والمخطط تنفيذها مع نهاية العام الحالي بشكل كامل، لتغيير شكل الحياة وتحسين جودتها سواء فى البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث ، وهو الذى يستحق الإشادة من الوزارات والجهات الداعمة والمنفذه لهذه المشروعات غير المسبوقة.

ولفت محافظ أسوان إلى أن نسبة تنفيذ فى مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد وصلت إلى 45 %، والمستهدف منه تطوير الطريقين بطول  8 كم ، يضم حارتين، تتوسطهم جزيرة بعرض متر، ليتراوح عرض الطريق ما بين 19 متر إلى 15 متر من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجيزة بتكلفة 154 مليون جنيه حيث جارى تنفيذ أعمال الرصف والأسفلت فى مسافة 2 كم من ميدان الشلال وحتى مسجد كيما.

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