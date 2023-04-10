الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| الدوري السعودي في الأعلى بحثا ومسلسل تحت الوصاية يتصدر

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

مجموعة من الأخبار تصدرت عمليات البحث بمحرك "جوجل"، تنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، على مدار الساعات الماضية، وترصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

طارق حامد: لو كان اسمى "حامديتش" لما تعرضت للانتقادات

علّق طارق حامد، المحترف ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي، على فوز فريقه أمام الوحدة في بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي 2022-2023، وكان فريق اتحاد جدة قد تغلّب على الوحدة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

بعد آداء منى زكي.. المحافظات الأكثر بحثا عن مسلسل تحت الوصاية

شهد محرك البحث الشهير «جوجل» ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث عن مسلسل تحت الوصاية الذي تُنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقوم ببطولته النجمة منى زكي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

أشرف زكى ومحمد محمود يشاركان فى جنازة شيرين الطحان

عاد اسم الفنانة شيرين الطحان تصدر التريند اليوم الأثنين، وكان حرص كل من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد محمود على المشاركة في جنازة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، وتأدية صلاة الجنازة عليها بمسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين 10-4-2023 مقابل الجنيه في البنوك

ننشر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2023، الموافق اليوم التاسع عشر من شهر رمضان، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا امام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر العملات في البنك المركزي المصري لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

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