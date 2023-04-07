أشرف زكى ومحمد محمود يشاركان فى جنازة شيرين الطحان

حرص كل من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد محمود على المشاركة في جنازة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، وتأدية صلاة الجنازة عليها بمسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

جنازة شيرين الطحان

ورحلت عن عالمنا، فجر اليوم الجمعة، الإعلامية والفنانة شيرين الطحان بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة شيرين الطحان، التي رحلت بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة في حياتها.

وكتبت نقابة المهن التمثيلية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تنعى نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان.. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».