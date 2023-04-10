الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة طافية بالترعة الإبراهيمية فى أسيوط

ارشيفه
ارشيفه

تمكنت  قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط من انتشال  جثة طافية أعلى سطح المياه بالترعة الإبراهيمية أمام مدخل قرية بني رافع بعد بلاغ من أهالي القرية بالعثور عليها.

البداية بتلقي مديرية أمن أسيوط  بلاغا من مأمور مركز شرطة منفلوط  بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية أعلى سطح المياه بالترعة الإبراهيمية أمام مدخل قرية بني رافع التابعة إلى مركز منفلوط، وبالإنتقال وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وقوة من قسم شرطة منفلوط تبين صحة البلاغ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من مياه الترعة الإبراهيمية، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشخص يدعى مواطن ، مقيم بقرية بهيج.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

قوات الانقاذ النهري محافظة أسيوط المياه بالترعة الإبراهيمية قرية بني رافع مديرية امن أسيوط

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