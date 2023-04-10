الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. ندوة ثقافية حول "السيرة الهلالية" على المسرح الصغير بالأوبرا

الأوبرا
الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل، ندوة ثقافية تتناول "السيرة الهلالية"، وتستضيف الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور خالد عبد الحليم أبو الليل أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتقدمها الشاعرة سماء كامل، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، على المسرح الصغير.

ومن المقرر أن يتخلل الندوة فقرات غنائية لكل من الدكتور أحمد سعد الدين والفنانة فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقية التى تضم محمد عفيفي (ربابة)، لبيب موسى (كولة)، إبراهيم الشاذلي - حسن مصطفى (إيقاع )، محمد مصطفى (دف).

كما يقدم الفنان مدحت صالح سهرة طرب رمضانية، بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ضمن فعاليات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر المقامة خلال الشهر المعظم وذلك فى التاسعة والنصف مساء، على المسرح الكبير، وتتضمن نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، ح اتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى وغيرها، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.

وتختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الليالى العربية والإسلامية التي نظمتها بالتعاون مع السفارات المختلفة العاملة بالقاهرة خلال شهر رمضان المعظم، فى التاسعة مساء غد الثلاثاء، على المسرح الصغير، حيث تقام سهرة فنية من بنجلاديش تضم ألوانا من الفنون المحلية الشعبية للمجتمع المحلى إلى جانب نماذج من العادات والتقاليد التى تميزها وعدد من الأعمال الروحانية التي تسمو بالمشاعر والوجدان بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية.

يذكر أن الأوبرا اعتادت تنظيم ليال عربية وإسلامية بالتعاون مع سفارات الدول المختلفة لتوطيد أواصر العلاقات وللاحتفال بشهر رمضان المبارك فى مصر.

دار الأوبرا المصرية السيرة الهلالية الهيئة المصرية العامة للكتاب المسرح الصغير مدحت صالح الأوبرا

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