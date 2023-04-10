الطيب: كثرة الأولاد وتعدد الزوجات يؤدي إلى الافتقار وضيق العيش

قال الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم لا يقتصر في إغرائه الأزواج بامرأة واحدة للتخويف من الظلم وعواقبه وإنما يغريهم بأمر آخر هو كثرة الأطفال وما تؤدي إليه من الافتقار وضيق العيش في حالة تعدد الزوجات.

واستشهد الطيب خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على قناة cbc، اليوم، بقول الله تعالى: "ذلك أدنى ألا تعولوا"، حيث أشارت المصادر الفقهية الأصيلة إلى أن هذه الآية وردت في سياق حماية الضعيف والتحذير من ظلمه والاعتداء عليه سواء كان الضعيف يتيمة أو زوجة ضحية تعدد ظالم.

كلاهما من حصب جهنم ووقودها

ونوه شيخ الأزهر الشريف إلى أن ظلم الزوج الذي لا يعدل لا يقل إثمًا ولا جرمًا عن ظلم اليتيمة التي يظلمها وليها أو وصيها، فكلاهما من حصب جهنم ووقودها.