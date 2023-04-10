الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو عكاشة يطالب بحملات توعية المواطنين بالطرق الصحيحة لاستخدام المياه

عمرو عكاشة
عمرو عكاشة

طالب النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ  بضرورة وجود حملات إعلامية لتوعية المواطنين بالطرق الصحيحة باستخدام المياة سواء في الري والزراعة، أو غيرها حيث أن المياه هي المصدر الرئيسي للحياة، وما يحدث من إهدار غير متعمد لها في أغراض أخرى والبحث عن بدائل ومصادر جديدة للمياه.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

كما طالب النائب عمرو عكاشة بضرورة توفير مصادر جديدة لمياه الري وتعميم أساليب الري الحديث مثل الري بالتنقيط وبالرش وبالفقاعات والرى تحت السطحى وذلك بهدف ترشيد إستهلاك المياه لمختلف الأغراض، وإنشاء المزيد من محطات تحلية المياه ومعالجة مشكلة ملوحة مياه الري لاسيما وأن الغالبية العظمى من محاصيل الفاكهة أو محاصيل الخضر أو محاصيل الحقل متوسطة التحمل للملوحة.

ودعا النائب عمرو عكاشة، على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في قطاع الزراعة وتأمين مصادر التمويل لتشجيع وتمكين المزارعين من تبنى أفضل الممارسات الزراعية باستخدام أحدث التقنيات الهادفة للمحافظ على المياه، حيث أن هناك أزمة كبيرة في المياه وهي أزمة علمية يشعر بها العالم كله.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الرى بالتنقيط القطاع الخاص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الممارسات الزراعية الموارد المائية والري النائب عمرو عكاشة

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