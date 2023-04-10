البورصة: "رمكو" تتصدر صفقات بيع مجالس إدارة الشركات المقيدة

أظهرت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، تصدر شركة كابو صفقات الشراء، بينما تصدرت شركة رمكو صفقات البيع خلال تعاملات جلسة أمس الأحد.

وقالت البورصة في بيان، اليوم الإثنين، إن جلسة الأحد شهدت تنفيذ 4 صفقات شراء، مقابل 4 صفقات بيع، وذلك على أسهم 7 شركات.

وجاء على رأس قائمة صفقات الشراء، مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو الذي قام بشراء مليون سهم، تلاه مجلس إدارة جدوى للتنمية الصناعية بشراء نحو 907.59 ألف سهم.

فيما قام مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بشراء 40 ألف سهم، تلاه شراء مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي نحو 13.2 ألف سهم من الشركة.

وعلى صعيد صفقات البيع، تصدرت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إذ قام مجلس الإدارة ببيع 1.16 مليون سهم، تلاه تنفيذ إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بيع 244.24 ألف سهم، وكذلك بيع في صفقة أخرى 148.97 ألف سهم.

بينما باعت مجموعة مرتبطة في شركة الحديد والصلب المصرية 30.2 ألف سم.

ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين .

وبحلول الساعة 10:5 صباحاً من جلسة اليوم، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.67 بالمائة عند مستوى 16786.56 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.4 بالمائة عند 2947.65 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 EWIبنسبة 0.58 بالمائة، ليصل إلى 4434.15 نقطة.

وزاد المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.78 بالمائة عند 2910 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للشراء بصافي 43.72 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بصافي 7.45 مليون جنيه، و36.27 مليون جنيه على التوالي.

وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 446.98 مليون جنيه، من خلال 125.8 مليون سهم، عبر 15.5 ألف صفقة.

وفي التعاملات الصباحية، ارتفع 57 سهماً، بينما انخفض 14 سهماً، واستقر 103 سهماً.