ارتكبوا 30 واقعة.. لصوص الدراجات النارية: نسرقها بقطع الأسلاك فى 3 محافظات

أدلى أفراد عصابة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، بعد القبض عليهم، مؤكدين تخصصهم في سرقة الدراجات النارية من المحافظات بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية ثم توصيلها وتشغيل الدراجة.

وأوضح أفراد العصابة، أنهم ارتكبوا 30 واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن "المنوفية – الغربية – البحيرة"، تضمنت 27 دراجة نارية، 3 مركبات "توكتوك".

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من ضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين "لأربعة منهم معلومات جنائية"، ومن بينهم عميل "سيئ النية" جميعهم مقيمون بمحافظة المنوفية.

وتخصص نشاطهم الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية "بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.