الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ارتكبوا 30 واقعة.. لصوص الدراجات النارية: نسرقها بقطع الأسلاك فى 3 محافظات

ضبط عصابة
ضبط عصابة

أدلى أفراد عصابة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، بعد القبض عليهم، مؤكدين تخصصهم في سرقة الدراجات النارية من المحافظات بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية ثم توصيلها وتشغيل الدراجة. 

 وأوضح أفراد العصابة، أنهم ارتكبوا 30 واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن "المنوفية – الغربية – البحيرة"، تضمنت 27 دراجة نارية، 3 مركبات "توكتوك".

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من ضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين "لأربعة منهم معلومات جنائية"، ومن بينهم عميل "سيئ النية" جميعهم مقيمون بمحافظة المنوفية. 

 وتخصص نشاطهم الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية "بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

التجسس على أوكرانيا ومظاهرات إسرائيل.. القصة الكاملة لمحتويات وثائق البنتاجون المسربة

زيلنسكي: روسيا تصر على وضع نفسها في عزلة أكبر عن العالم والإنسانية

"السر الأكبر".. علماء يكشفون مصير مقبرة الإسكندر الأكبر بعد نقل جثمانه لمصر

"تعليم الوادي الجديد" يعلن نتائج مسابقة أفضل مدرسة في استقبال شهر رمضان

100 ألف جنيه لكل لاعب.. الأهلى يضاعف مكافأة الفوز على بيراميدز فى نهائى الكأس

جت سليمة.. مواعيد عرض مسلسل دنيا سمير غانم الحلقة 4 على cbc

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة