وزيرا التعليم والثقافة يزوران مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة

يقوم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بعمل زيارة ميدانية إلى مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة، اليوم الاثنين.

وسيشهد الوزيران خلال الزيارة عددا من الفقرات الفنية بمسرح المدرسة ويشارك بها طلاب وطالبات عدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.

وكانت وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها طلبة وطالبات صفوف النقل، باستكمال اختبارات شهر أبريل، لصفوف السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي العام، بينما يستكمل الصفين الرابع والخامس الابتدائي اختبارات المهام الأدائية، اليوم الاثنين، بعد توقف الاختبارات أمس الأحد.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية من عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة اللاصفية (الأساسية، الاختيارية) أو أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023، اليوم الأحد، لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد السعف.

ويعد امتحان المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، من عوامل التقييم التي يخضع لها الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، بجانب الاختبارات التي يجريها خلال الفصل الدراسي، وتستهدف اختبارات المهام الأدائية قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات خلال العام الدراسي.

واختبارات المهام الأدائية تستهدف تقييم فهم الطلاب لمخرجات التعلم، حيث يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة المطلوبة وفقًا للمادة وينفذ الطالب المهمة المطلوبة منه في الحصة الأخيرة خلال اليوم الدراسي العادي دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو رقم الجلوس، حيث تجرى الاختبارات داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.

ويقوم المهام الأدائية على توضيح المعلم للطلاب على طبيعة المهمة المطلوبة وفقًا للمادة وينفذ الطالب المهمة المطلوبة منه في الحصة الأخيرة خلال اليوم الدراسي العادي بدون الحاجة إلى لجان امتحانية أو رقم الجلوس، حيث تجرى الاختبارات داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.