الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة سائق متهم بهتك عرض تلميذة فى المرج

محكمة
محكمة

تنظر اليوم المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بهتك عرض تلميذة المرج، وذلك بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة، والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، وذلك رغمًا عنها، وكونها طفلة لم تبلغ سن الـ 18، ومن ذوي الهمم.

- نتائج التحريات الأمنية

وأكدت التحريات الأمنية التي أجراها قسم شرطة المرج، توجه تلميذة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات، وإخباره بتعرضها للتعدي جنسيا من جارها.

الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 13454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.

محاكمة السائق المتهم هتك عرض تلميذة المرج

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