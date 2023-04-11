بالتزامن مع مسلسل "عملة نادرة".. كيف تحقق المرأة النجاح على الأصعدة كافة؟

استطاعت الفنانة نيللي كريم في مسلسل “عملة نادرة” أن تثبت أن المرأة حتى لو كانت تقطن في النجوع الفقيرة يمكنها أن تنجح وتثبت ذاتها وأن تكون قوية، وهذا ما فعلته “نادرة”، حيث استطاعت أن تخرج جمال سليمان الذي يجسد دور (عبد الجبار) من الانتخابات التي كان يحلم بها.

كيف تكوني امرأة ناجحة وتكسري حاجز المستحيلات؟

ثق بنفسك

وفقا لموقع مترو إذا كنت تفتقر إلى الثقة والإيمان بنفسك، فلن ينتهي بك الأمر في أي مكان، أن تكون واثقًا من نفسك هو نقطة انطلاق للنجاح في كل مجال من مجالات حياتك، تأتي الثقة من معرفة قيمتك الذاتية.

لا تدع الفشل يعيقك

أقصر إجابة على "كيف تكونين امرأة قوية" هي هذا لا تدع الفشل يثنيك عن مسارك، المرأة الناجحة تعرف كيف تتغلب على الفشل، إنها إحدى تلك الصفات النادرة للمرأة الناجحة.

تحديد الأهداف

جزء من النجاح هو وضع أهداف لنفسك سواء كان ذلك على المدى القصير أو المدى الطويل، فإن وضع هدف في الاعتبار والسعي لتحقيقه سيضعك على الطريق الصحيح، ومع ذلك عند تحديد الأهداف المهنية والشخصية، تذكر أن تجعلها واقعية.

حب ما تفعله

تعلم أن تكون شغوفًا بكل ما تفعله في العمل أو المنزل، لا تفعل أي شيء بفتور يجعلك تفقد التركيز على الصورة الأكبر، إذا لم تكن شغوفًا بعملك، فسيبدو كل يوم وكأنه عمل روتيني، سوف ينتهي بك الأمر إلى أن تصبح أكثر استياءًا وأقل كفاءة.

خذ المخاطر المحسوبة

لم يكن النجاح كاملاً على الإطلاق دون المخاطرة، المخاطرة هي إحدى السمات القوية للمرأة الناجحة، كن مجازفًا ولكن ليس لدرجة اتخاذ قرارات متهورة تعرض عملك وأهدافك والأشخاص المعنيين للخطر.