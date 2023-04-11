الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالتزامن مع مسلسل "عملة نادرة".. كيف تحقق المرأة النجاح على الأصعدة كافة؟

عملة نادرة
عملة نادرة

استطاعت الفنانة نيللي كريم في مسلسل “عملة نادرة” أن تثبت أن المرأة حتى لو كانت تقطن في النجوع الفقيرة يمكنها أن تنجح وتثبت ذاتها وأن تكون قوية، وهذا ما فعلته “نادرة”، حيث استطاعت أن تخرج جمال سليمان الذي يجسد دور (عبد الجبار) من الانتخابات التي كان يحلم بها.

كيف تكوني امرأة ناجحة وتكسري حاجز المستحيلات؟

ثق بنفسك

 وفقا لموقع مترو إذا كنت تفتقر إلى الثقة والإيمان بنفسك، فلن ينتهي بك الأمر في أي مكان، أن تكون واثقًا من نفسك هو نقطة انطلاق للنجاح في كل مجال من مجالات حياتك، تأتي الثقة من معرفة قيمتك الذاتية.

 

لا تدع الفشل يعيقك

أقصر إجابة على "كيف تكونين امرأة قوية" هي هذا لا تدع الفشل يثنيك عن مسارك، المرأة الناجحة تعرف كيف تتغلب على الفشل، إنها إحدى تلك الصفات النادرة للمرأة الناجحة. 

مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. حسن أبو عصايا يلوم على شقيقه عطية استغلال اسمه في الدعاية الانتخابية

عملة نادرة الحلقة 18.. تردد القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم

تحديد الأهداف

جزء من النجاح هو وضع أهداف لنفسك سواء كان ذلك على المدى القصير أو المدى الطويل، فإن وضع هدف في الاعتبار والسعي لتحقيقه سيضعك على الطريق الصحيح، ومع ذلك عند تحديد الأهداف المهنية والشخصية، تذكر أن تجعلها واقعية. 

حب ما تفعله

تعلم أن تكون شغوفًا بكل ما تفعله في العمل أو المنزل، لا تفعل أي شيء بفتور يجعلك تفقد التركيز على الصورة الأكبر، إذا لم تكن شغوفًا بعملك، فسيبدو كل يوم وكأنه عمل روتيني، سوف ينتهي بك الأمر إلى أن تصبح أكثر استياءًا وأقل كفاءة.

 

خذ المخاطر المحسوبة

لم يكن النجاح كاملاً على الإطلاق دون المخاطرة، المخاطرة هي إحدى السمات القوية للمرأة الناجحة، كن مجازفًا ولكن ليس لدرجة اتخاذ قرارات متهورة تعرض عملك وأهدافك والأشخاص المعنيين للخطر. 

عملة نادرة مسلسل عملة نادرة الحلقة 19 عملة نادرة الحلقة 19 الحلقة 19 مسلسل عملة نادرة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة موعد عرض مسلسل نيللي كريم تفاصيل احداث مسلسل عملة نادرة جمال سليمان اعادة مسلسل عملة نادرة مسلسل عملة نادرة قنوات عرض مسلسل عملة نادرة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل عملة نادرة التاسعة عشر مسلسل عملة نادرة 19

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

الحكم على المتهمين بقتل والدهم في بولاق 29 أبريل

لمتابعة الأسعار.. رئيس مركز الداخلة يجري زيارة مفاجئة لأسواق الخضروات والفاكهة بموط

"الرقابة المالية" تشكل لجنة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون

اليوم.. البنك المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام

"الرعاية الصحية" تفحص 700 ألف مواطن بحملتها لصحة الفم واللثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة