الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد إجازة عيد السعف.. استئناف امتحانات صفوف النقل (اليوم)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستأنف المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل "السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي العام"، بعد توقف الاختبارات أمس الأحد، لتوافقه مع يوم احتفال المسيحيين بعيد السعف.

وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية من عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة اللا صفية (الأساسية، الاختيارية) أو أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023، أمس الأحد، لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد السعف.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلًا من شهر مايو 2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل الجارى بدلًا من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 /2023 لكل صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. 

الثاني الثانوي العام الثالث الابتدائي التربية والتعليم والتعليم الفني الأول والثاني الثانوي الإختبارات العملية الابتدائية والإعدادية والثانوية الابتدائية والإعدادية

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