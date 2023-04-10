الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العثور على جثتين بعد انفجار أدى لانهيار مبني في مارسيليا بفرنسا

انهيار مبني وسط مدينة
انهيار مبني وسط مدينة مارسيليا

قالت السلطات الفرنسية ، الإثنين، إنه تم العثور على جثتين خلال الليل تحت الأنقاض في أعقاب انفجار أدى إلى انهيار مبنى في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، فيما واصل رجال الإنقاذ البحث عن 6 أشخاص على الأقل لم يعرف مصيرهم.

وأشار رجال الإطفاء إلى "الصعوبات الخاصة للتدخل" وقالوا في بيان إن السلطة القضائية ستشرع في التعرف على الضحايا.
وغرد عمدة مرسيليا بينوا بايان يوم الاثنين أن "الألم والحزن عظيمان". وعبر عن أفكاره لعائلات الضحايا و "الذين يعانون، وقال إن "عمليات الإنقاذ والتفتيش مستمرة بلا هوادة".

- أكثر من 100 من رجال الإطفاء في الموقع يبحثون عن 6 أشخاص


وقال بايان لوسائل إعلام فرنسية إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء في الموقع يبحثون عن 6 أشخاص على الأقل يعتقد أنهم محاصرون في المبنى السكني المكون من خمسة طوابق، مضيفا "لا يزال هناك أمل" في العثور على ناجين.

ولفت بايان، إلى أن الحطام المحترق كان شديد السخونة بحيث لم تتمكن الكلاب في فريق رجال الإطفاء من العمل حتى بعد ظهر يوم الأحد ، ولا يزال الدخان يزعجهم.
وتم فتح تحقيق في الإصابة غير الطوعية ، على الأقل في البداية لتجنب النوايا الإجرامية المحتملة. وأضاف المدعي العام أن انفجار غاز كان من بين سبل التحقيق.

ووقع الانهيار قبل الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد بقليل، في حي قديم بوسط مرسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا، على بعد أقل من كيلومتر واحد من مينائها القديم الشهير. تم إجلاء حوالي 200 شخص من منازلهم في المنطقة.

وفي عام 2018 ، انهار مبنيان في وسط مرسيليا ، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. قال وزير الداخلية إن تلك المباني كانت لا تتم صيانتها بشكل جيد - وليس هذا هو الحال مع المبنى الذي انهار يوم الأحد

السلطات الفرنسية مدينة مرسيليا جنوب فرنسا وسائل إعلام فرنسية عمدة مرسيليا مرسيليا

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