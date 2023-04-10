الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 267 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة وبالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال ال 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج 49 سفينة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 39 سفينى أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2670 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة. 

 وشكلت الحاويات الصادرة 46.4 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1278 حاوية بينما تم ورود 1478 حاوية مكافئة.

 وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 267 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة، من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإسكندرية الحاويات الواردة السلامة والصحة المهنية الملاحة البحرية حركة تداول البضائع

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