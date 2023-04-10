الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالعاشر من رمضان

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود في وحدة سكنية بعمارات الأوقاف بمدينة العاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم ثالث العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بعمارات الأوقاف.

 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات أو خسائر بالأرواح.

 

 

الحماية المدنية مديرية أمن الشرقية حريق محدود عمارات الاوقاف

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