كوريا الجنوبية تقيم مراسم إطلاق فرقاطة مضادة للغواصات والطائرات

كشفت القوات البحرية في كوريا الجنوبية، أنه من المقرر أن تقيم، اليوم، مراسم إطلاق فرقاطة جديدة مزودة بقدرات معززة مضادة للغواصات والطائرات.

ووفقًا للخدمة المسلحة وإدارة برنامج اقتناء الدفاع، من المقرر إقامة مراسم إطلاق فرقاطة "تشونغنام"، التي سميت على الإقليم الأوسط، في حوض بناء السفن التابع لشركة "إتش دي هيونداي" للصناعات الثقيلة في أولسان، على بُعد 410 كيلومترات جنوب شرق سيئول، بحسب ما ذكرت "يونهاب".

والسفينة التي يبلغ طولها 129 مترًا هي الأولى التي يتم بناؤها كجزء من برنامج اقتناء الفرقاطة لكوريا الجنوبية، والذي يحمل الاسم الرمزي، وتخطط كوريا الجنوبية بموجبه لبناء ما مجموعه 6 فرقاطات يبلغ وزنها 3,600 طن لتحل محل الفرقاطات والطرادات القديمة.

وهي مجهزة بمدفع 5 بوصات وصواريخ موجهة مضادة للسفن، وقذائف تكتيكية موجهة من سفينة إلى أرض، وطوربيدات بعيدة المدى مضادة للغواصات، بالإضافة إلى نظام رادار متعدد الوظائف محلي قادر على كشف وتتبع أهداف متعددة من جميع الاتجاهات.

وسيحضر الحدث اليوم 150 شخصًا، من بينهم وزير الدفاع لي جونج- سوب، ورئيس العمليات البحرية الأدميرال لي جونج- هو، ورئيس إدارة برنامج اقتناء الدفاع إيوم دونج-هوان.

وبعد إجراءات الاختبار، سيتم تسليم الفرقاطة إلى البحرية في ديسمبر من العام المقبل، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في أواخر عام 2025.