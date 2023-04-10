الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة موظف حصل على رشوة لتسهيل البناء على أرض زراعية

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة ،اليوم  محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث تفيد طلب موظف فى إحدى الجهات الحكومية رشوة من أحد الأشخاص الذى أبلغ عنه للشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناء على أراض زراعية. 

 تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وتم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبسا بالرشوة، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وإحالته لمحكمة الجنايات.

أرض زراعية جنايات القاهرة محاكمة موظف محكمة جنايات القاهرة

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