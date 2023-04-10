الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منظمات دولية تكشف تفاصيل اختفاء قارب به 400 مهاجر بين مالطا وليبيا

مهاجرين
مهاجرين

ضل قارب يقل نحو 400 مهاجر طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه، فيما لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن إطلاق أي عملية إنقاذ.

وقالت منظمة الدعم "ألارم فون"، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، إن قاربا يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا، وأن الخدمة أبلغت السلطات، وقالت إنه لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

- منظمة ألمانية غير حكومية تجري عمليات بحث عن قوارب تواجه مشكلات في البحر

وأفادت منظمة "سي ووتش إنترناشونال"، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، أنها تجري، عمليات بحث عن قوارب تواجه مشكلات في البحر، ومنها القارب الذي أبلغت عنه خدمة "ألارم فون". 

ولفتت المنظمة إلى أن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية، وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه، بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه، مشيرة إلى أن القارب موجود حاليًا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

من جهتها، قالت منظمة ريسكشيب، وهي أيضا منظمة ألمانية غير حكومية، إن 23 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم الليلة الماضية في تحطم قارب آخر بالبحر المتوسط، وقالت المنظمتان على تويتر إنهما اكتشفتا وجود 25 شخصا في المياه أثناء عملية إنقاذ، وتمكنتا من إنقاذ 22 فقط وانتشال جثتين.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أفادت بفقدان 1417 مهاجرا في العام 2022 في البحر الأبيض المتوسط، الذي يعد طريق الهجرة الأشد خطورة في العالم. 

ليبيا مالطا ألارم فون البحر المتوسط طبرق

الأكثر قراءة

طن الأصفر بـ105 آلاف جنيه.. أسعار النحاس فى الأسواق اليوم

مسلسل "تحت الوصاية".. من هو الطفل ياسين الذى قام بدور ابن منى زكى؟

ضبط 2000 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

ضبط 609 مخالفات مرورية فى الغربية وتحصيل 76 ألف جنيه غرامات

التحفظ على 189 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة فى الغربية

لص الهواتف من شقق المواطنين بمصر القديمة: "كنت بانتحل شخصية عامل صيانة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة

"الرقب": يجب على حكومة الاحتلال الاستفادة من دروس الماضى

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟