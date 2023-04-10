الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز

يدخل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز، مباراة الأهلي اليوم في نهائي كأس مصر، وهدفه التتويج باللقب الأول للفريق السماوي، والفوز الأول له أمام الأحمر  في النهائيات، بعد خسارته أمامه في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020 ؛ اثناء توليه الإدارة الفنية لفريق الزمالك.

 

ومن المنتظر أن يدخل البرتغالي بتشكيل متوازن ما بين الدفاع والهجوم؛ كعادته في المواجهات الكبري، بطريقة رقمية 4-3-3، بتواجد ثلاثي قوي في خط الوسط، عبدالله السعيد وبلاتي توريه ووليد الكرتي، فضلا عن تواجد الثنائي الهجومي الخطير في الأجنحة الهجومية؛ رمضان صبحي وإبراهيم عادل.

 

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي 

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبدالله السعيد

الهجوم: ابراهيم عادل - رمضان صبحي - فخري لاكاي

 

مشوار بيراميدز في الكأس

فاز بيراميدز على لافيينا بنى سويف بهدف دون رد في دور الـ 32، وتخطى سيراميكا في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، وتغلب على البنك الأهلي بهدف دون رد في ربع النهائي ، ليضرب موعدا ناريا أمام الزمالك في نصف النهائي ويفوز عليه بركلات الترجيح.

ويعول البرتغالي باتشيكو بشكل كبير علي ثلاثي خط وسط قوي دائما ما يبني عليه خطته في المواجهات الكبيرة، بتواجد الثلاثي، بلاتي توريه، ووليد الكرتي ومن أمامهم المخضرم عبدالله السعيد، ونرصد أرقام الثلاثي رفقة الفريق السماوي في الدوري المحلي.

عبدالله السعيد؛ شارك في 18 مباراة في الدوري المحلي 13 كأساسي و5 كبديل، بإجمالي عدد دقائق 1247، سجل هدف وحيد في الدوري، فيما شارك في 27 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم سجل 4 أهداف وصنع 8.

بلاتي توريه؛ ظهر الإيفواري في 21 مباراة: 19 أساسي و2 كبديل، بإجمالي عدد دقائق 1695وسجل هدف وحيد.

وليد الكرتي؛ ظهر في 14 مباراة : 13 أساسي ومباراة واحدة كبديل، بإجمالي عدد دقائق 1039، ولم يسجل حتى الآن.

ابطال افريقي إبراهيم عادل ادي بيراميدز أفريقيا الاهلى اليوم الادارة البرتغالي جايمي باتشيكو البرتغالي جايمي التشكيل المتوقع الخطي التتويج

الأكثر قراءة

مايا مرسى عن زيارة الرئيس لقسم مدينة نصر: صورة للتاريخ وتكافؤ الفرص

صراع شرس خارج الخطوط بين كولر وباتشيكو فى موقعة نهائى الكأس

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

"الحضرة" فى ليلة روحانية على المسرح المكشوف (صور)

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

مصطفى مساح يتابع مشروعات الإسكان الاجتماعى ومحطة تنقية المياه فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"الرقب": يجب على حكومة الاحتلال الاستفادة من دروس الماضى

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟

شكوى لمجلس الأمن بسبب مسيرة لوزراء إسرائيلين لتعميق الاستيطان