التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

يدخل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز، مباراة الأهلي اليوم في نهائي كأس مصر، وهدفه التتويج باللقب الأول للفريق السماوي، والفوز الأول له أمام الأحمر في النهائيات، بعد خسارته أمامه في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020 ؛ اثناء توليه الإدارة الفنية لفريق الزمالك.

ومن المنتظر أن يدخل البرتغالي بتشكيل متوازن ما بين الدفاع والهجوم؛ كعادته في المواجهات الكبري، بطريقة رقمية 4-3-3، بتواجد ثلاثي قوي في خط الوسط، عبدالله السعيد وبلاتي توريه ووليد الكرتي، فضلا عن تواجد الثنائي الهجومي الخطير في الأجنحة الهجومية؛ رمضان صبحي وإبراهيم عادل.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبدالله السعيد

الهجوم: ابراهيم عادل - رمضان صبحي - فخري لاكاي

مشوار بيراميدز في الكأس

فاز بيراميدز على لافيينا بنى سويف بهدف دون رد في دور الـ 32، وتخطى سيراميكا في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، وتغلب على البنك الأهلي بهدف دون رد في ربع النهائي ، ليضرب موعدا ناريا أمام الزمالك في نصف النهائي ويفوز عليه بركلات الترجيح.

ويعول البرتغالي باتشيكو بشكل كبير علي ثلاثي خط وسط قوي دائما ما يبني عليه خطته في المواجهات الكبيرة، بتواجد الثلاثي، بلاتي توريه، ووليد الكرتي ومن أمامهم المخضرم عبدالله السعيد، ونرصد أرقام الثلاثي رفقة الفريق السماوي في الدوري المحلي.

عبدالله السعيد؛ شارك في 18 مباراة في الدوري المحلي 13 كأساسي و5 كبديل، بإجمالي عدد دقائق 1247، سجل هدف وحيد في الدوري، فيما شارك في 27 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم سجل 4 أهداف وصنع 8.

بلاتي توريه؛ ظهر الإيفواري في 21 مباراة: 19 أساسي و2 كبديل، بإجمالي عدد دقائق 1695وسجل هدف وحيد.

وليد الكرتي؛ ظهر في 14 مباراة : 13 أساسي ومباراة واحدة كبديل، بإجمالي عدد دقائق 1039، ولم يسجل حتى الآن.