مصادر تكشف مدة الامتحان على المنصة الإلكترونية لطلاب أبناؤنا فى الخارج

زفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرًا سارًا لطلاب أبناؤنا في الخارج بشأن الامتحانات على المنصة الإلكترونية.

وقالت المصادر المسئولة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الوزارة سوف تتيح امتحانات أبناؤنا في الخارج عبر المنصة الإلكترونية من الساعة التاسعة صباحا حتى نهاية اليوم، حتى لا يحدث أي خطأ مثلما حدث خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكانت قد اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج لتكون في شهر مايو المقبل.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أصدرت تعليمات لجميع المديريات على مستوى جمهورية مصر العربية بإعلان كافة الجداول قبل إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى التنبيه على جميع اللجان باتخاذ الإجراءات الاحترازية وألا تزيد اللجنة عن 14 طالبًا.

وتتابع وزارة التربية والتعليم أيضا الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والتي سوف تنطلق في 12 يونيو المقبل.

وكان قد نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن مواعيد الامتحانات كما هي يوم 6 مايو المقبل وفقا لجداول الامتحانات التي أعلنتها الوزارة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يحرص دائما على إطلاع الطلاب وأولياء الأمور على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقي، في إطار تحقيق مبدأ الشفافية مع الرأي العام.

وأهاب شادي زلطة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة الارتباك، مشيرا إلى أن أي مستجدات تعلن عنها الوزارة عبر قنواتها الرسمية سواء عبر البيانات الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو موقعها الإلكتروني.