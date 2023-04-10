تحت الوصاية.. حنان وياسين وفرح من كواليس المسلسل (صور)

نشر الطفل عمر شريف، والذي يقوم بدور ياسين في مسلسل "تحت الوصاية"، صورًا له من الكواليس الخاصة بالمسلسل مع الفنانة مني زكي ومع شقيقته فرح وتنشر "الدستور" صور الكواليس.

كواليس مسلسل تحت الوصاية

كواليس مسلسل تحت الوصاية

كواليس مسلسل تحت الوصاية

كواليس مسلسل تحت الوصاية

وأشاد عدد كبير من مستخدمى السوشيال ميديا بأداء الطفل عمر شريف في المسلسل وعلاقته بشقيقته الصغيرة فرح.

جدير بالذكر أن هذا ليس العمل الأول للطفل فقد قام بعمل مع ماجد الكدواني في مسلسل برا المنهج.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، في النصف الثاني من رمضان، على قناة dmc، الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء.

كما تعرض حلقات من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرًا.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية، على منصة watch it الساعة 8 مساء.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.