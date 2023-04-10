الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نجاد البرعى يكشف لـ"الدستور" كواليس لقاء إدارة الحوار الوطنى مع قادة المنظمات الحقوقية

الحقوقي نجاد البرعي
الحقوقي نجاد البرعي

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اللقاء الذي عقد مع عدد من الحقوقيين طرح كل ما يشغل بال الحركة الحقوقية، سواء في القضايا المعلقة بالنسبة لهم أو بالنسبة لبعض القدماء الحقوقيين، كما تناول الإفراج عن بعض السجناء.
وأضاف البرعي، فى تصريح لـ«الدستور»: “في الوقت ذاته تم طرح رؤيتهم لقضايا مطروحة على لجنة الحوار الوطني، وهي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة أن اللجنة ليس بها مشكلة، وإنما فيما يتعلق  فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أن الحقوقيين سيطرحون رؤيتهم في كيف يمكن أن تساعد الحركة الحقوقية المصرية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما يتضمنه من رؤي وأفكار ومقترحات؟.

وأشار إلى أن اللقاء شهد الحديث حول عدد من القضايا من الحبس الاحتياطي والاحتجاز، لافتا إلى أن كل ما يطرح فى لجنة حقوق الإنسان سيتم عرضه، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير عمل المنظمات الحقوقية لتقوم بدورها، بالإضافة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدًا أنها خطوة هامة لنقل الملف الحقوقي من ملف «أمني» إلى ملف «سياسي».

وكان اجتمع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعدد من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول  بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية، وذلك في إطار توجه مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار بفاعلية.

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