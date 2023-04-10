شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء الأحد حفل توزيع جوائز مسابقة هرماس رضوان لحفظة القرآن الكريم، والاحتفال بيوم اليتيم الذي نظمته مؤسسة هرماس رضوان الخيرية ببني عبيد، من داخل الاستاد الرياضي .



جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والنائب مكرم راضون عضو مجلس النواب ، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،و ولاء هرماس رئيس مجلس أمناء مؤسسة هرماس رضوان الخيرية ،والدكتور حمدي عبدالرازق رئيس مجلس إدارة مدارس جلوري الأمريكية ، و المتولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة بني عبيد .

كرم " المحافظ " ما يقرب من 500 حافظ لكتاب الله ، وتضمن التكريم توزيع مبالغ مالية ، وهدايا عينية وشهادات تقدير .



وقال " مختار " اتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على توفيره المناخ الملائم لإقامة كافة الفاعليات رغم الظروف العالمية التي شهدتها مصر سواء بسبب أزمة كورونا أو أزمة الحرب الروسيه الأوكرانية.



وقال " المحافظ " سعادتي كبيرة لتكريمي حفظة كتاب الله من أبناءنا حفظة كتاب الله الذين هم أمل ومستقبل مصر والذين سيقودون مسيرة البناء والتنمية الذي تشهده الدوله المصرية في إطار بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة .



وأكد " مختار " علي شكره وتقديره لأولياء أمور أبنائنا من حفظة القرآن الكريم الذين بذلوا كل الجهد ليتوج أبنائهم بهذ الشرف العظيم وإنه لأعظم شرف في الوجود ولجميع الأساتذة والمشايخ الاجلاء الذين قاموا بتحفيظ أبنائنا لكتاب الله عز وجل .



ومن جانبها قامت الدكتورة ولاء هرماس بعرض بزرنتيشن يوضح الأنشطة والفعاليات والمبادرات الخيرية التي تقوم بها المؤسسة منذ إنشائها.



وفي نهاية الحفل أهدت رئيس مجلس إدارة مؤسسة هرماس رضوان الخيرية درع الجمعية الي " محافظ الدقهلية" تقديراً لدوره في دعم مؤسسات المجتمع المدني ومشاركته في تكريم حفظة كتاب الله تعالى.

محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع جوائز "هرماس رضوان" لحفظة القرآن الكريم

محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع جوائز "هرماس رضوان" لحفظة القرآن الكريم