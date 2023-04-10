رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل توزيع جوائز مهرجان الكورال والغناء الفردى

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء الأحد، حفل توزيع جوائز مهرجان الكورال والغناء الفردي لطلاب كليات جامعة الإسكندرية، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس دياب مدير مركز الحرية للإبداع، وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة،فى إطار التعاون المثمر بين جامعة الإسكندرية ومركز الحرية للإبداع.

وخلال كلمته هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بأحد السعف.

وأكد أن جامعة الإسكندرية تقدم كافة الدعم للأنشطة الطلابية المختلفة التى تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وهنأ الفرق الفائزة متمنياً لهم مزيد من التقدم والتفوق، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تكوين فريق للكورال على أعلى مستوى من التميز وسيلقى كل الدعم من إدارة الجامعة.

وأعربت الدكتورة إيناس دياب، مدير مركز الحرية للإبداع، عن سعادتها بعقد هذه الاحتفالية في رحاب المركز انطلاقاً من رسالته في الارتقاء بالفنون الجادة والثقافة الرفيعة وتشجيع ودعم الشباب من المبدعين، تأكيداً للقوة الناعمة لمصرنا الحبيبة والتي تأتي تأكيداً لاهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الثقافية والفنية للشباب وتشجيع المواهب الواعدة في مجالات الأداء الصوتي الفردي والجماعي.

تلى ذلك إعلان نتيجة المهرجان وتكريم الكليات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث أسفرت نتائج المهرجان عن فوز كلية التربية وكلية التجارة بالمركز الأول مناصفة، وفوز كلية التربية الرياضية بنين بالمركز الثاني، وفوز كلية العلوم بالمركز الثالث، وفاز بجائزة المركز الأول فى الغناء الفردى الطالب يحيى فرج من كلية التربية الرياضية، وفازت بالمركز الثاني الطالبة سارة عزيز كلية التربية، وبالمركز الثالث الطالب فؤاد سمير كلية التجارة، وجاء فى المركز الرابع الطالبة ميار سعد كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية، وفى المركز الخامس الطالبة مريم جمال كلية العلوم.

تضمن الحفل فقرات لفريق كورال كلية التجارة - بقياده الدكتورة شريهان الحديني، ومنتخب الجامعة للفنون الشعبية بالتعاون مع ثقافة الإسكندرية تدريب الفنان نصر الدين محمد، وفقرة مقدمه من فريق كورال كلية التربية - بقيادة الدكتور إسلام سعيد.

مهرجان جامعة الإسكندرية الكورال والغناء

مهرجان جامعة الإسكندرية الكورال والغناء

مهرجان جامعة الإسكندرية الكورال والغناء

مهرجان جامعة الإسكندرية الكورال والغناء

مهرجان جامعة الإسكندرية الكورال والغناء