الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات استغاثة سيدة لسرقة شقتها فى الدقهلية على فيسبوك

متهمة
متهمة

نجح رجال الأمن كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمناً شكوى مدعومة بصور ومقطع فيديو إدعت خلالها إحدى السيدات تعرض شقة سكنية مملوكة لها للسرقة بالدقهلية أمكن ضبط مرتكبى الواقعة

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى مدعومة بصور ومقطع فيديو ادعت خلالها إحدى السيدات تعرض شقة سكنية مملوكة لها للسرقة "كائنة بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية" وقيامها بالإبلاغ عن الواقعة.
 بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/4/2023 تبلغ لقسم شرطة جمصة من الشاكية المذكورة باكتشافها سرقة (2 جهاز كهربائى) من داخل الشقة المشار إليها.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية  "وأحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا" - مقيمان بمحافظة الدقهلية).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما بتصريف المسروقات لدى عميلهما ("سيى النية"  - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين)، حيث أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إحدى السيدات استغاثة سيدة التواصل الإجتماعى فيس بوك بمحافظة الدقهلية جهود أجهزة وزارة الداخلية

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