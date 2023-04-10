إيران: استئناف الرحلات الجوية مع السعودية

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، عن استئناف الرحلات الجوية بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام لدائرة الخليج بالخارجية الإيرانية، علي رضا عنياتي، إنه بناء على اتفاقية النقل الجوي تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وهو ما يمكن تعريفه بأنه تواصل الرعايا في إطار العلاقات بين إيران والسعودية، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأشار عنياتي إلى أن وفدا إيرانيا في وزارة الخارجية الإيرانية أنهى استعداداته واتخذ إجراءاته التنفيذية للتوجه إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الجارى.

وتابع المسؤول الإيرانى: "أجرينا مشاورات أولية مع السعودية وأن هذا الوفد سيتوجه على شكل وفدين منفصلين أحدهما سيستقر في جدة والآخر في الرياض وإن شاء الله ستتم الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة".