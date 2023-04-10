ثمانية فى عداد المفقودين بعد انهيار مبنى فرنسى

كشفت السلطات الفرنسية عن استمرار عمليات البحث عن ثمانية مفقودين بعد انهيار مبنى في مدينة مرسيليا في أعقاب انفجار ضخم هز المدينة، حيث أصيب خمسة أشخاص من مبان مجاورة بجروح طفيفة في الانفجار الذي دمر المبنى المكون من 4 طوابق.

ثمانية مفقودين

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها، أن حتى الآن لم يتم تحديد سبب الانفجار، إلا أن بعض المحققين يبحثون احتمالية تسرب غاز بعد شهادات من سكان محليين عن انتشار رائحة غاز في المنطقة، وواصل عمال الطوارئ عمليات الإنقاذ ليلاً بمساعدة رافعة وأضواء، لكن النيران المستمرة تحت الأنقاض أعاقت عملهم، وحول المفقودين أكد رجال الإطفاء أن النيران المندلعة تمنع الكلاب المدربة من العثور على الضحايا حتى الآن.

شهود: رائحة الغاز تملأ الشوارع

في السياق ذاته، أكد المدعى المحلي أن ثمانية أشخاص لا تستجيب هواتفهم مؤكدًا أنه من المستحيل تحديد سبب الانهيار، وتحدث شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية مؤكدين أن رائحة الغاز لا تزال في الشوارع حتى الآن.



ويعمل أكثر من 100 رجل إنقاذ في محاولة العثور على الثمانية مفقودين تحت أنقاض المبنى، حيث أكد جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي اثناء زيارته لموقع الحادثة أن الأمر سيستغرق عدة ساعات وربما أكثر حتى تخمد النيران.