"الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني".. مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع في سبتمبر

وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع والثلاثين تحت عنوان: ”الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة” في الفترة من (9 – 10) سبتمبر 2023م.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالفضاء الإلكتروني وإعلانها عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية، وبناء على ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وتوجه وزير الأوقاف بالشكر الجزيل الدكتور المهندس مصطفى مدبولي على موافقته إقامة المؤتمر، متمنيًا أن تشكل أعمال هذا المؤتمر وبحوثه نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية، وحسن استخدام الفضاء الإلكتروني في مجال نشر القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية الراقية النبيلة، والإسهام في تحقيق السلام الإنساني والعالمي، ونشر روح التسامح وفقه العيش المشترك.

وشدد على الوزارة من الآن للإعداد الجيد للمؤتمر من خلال ورش عمل متخصصة، تعد بمثابة التحضير الجيد لأعمال المؤتمر، وجار تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة لوضع استراتيجية متكاملة لتعامل الوزارة مع الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل والاتصال الحديثة، وحسن توظيفها في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم ومجابهة الأفكار المتطرفة.

ويتضمن المؤتمر المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.