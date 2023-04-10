الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني".. مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع في سبتمبر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وافق  الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع والثلاثين تحت عنوان: ”الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة” في الفترة من (9 – 10) سبتمبر 2023م.

 

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالفضاء الإلكتروني وإعلانها عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية، وبناء على ما عرضه الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.


وتوجه وزير الأوقاف بالشكر الجزيل  الدكتور المهندس مصطفى مدبولي على موافقته إقامة المؤتمر، متمنيًا أن تشكل أعمال هذا المؤتمر وبحوثه نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية، وحسن استخدام الفضاء الإلكتروني في مجال نشر القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية الراقية النبيلة، والإسهام في تحقيق السلام الإنساني والعالمي، ونشر روح التسامح وفقه العيش المشترك.

وشدد على الوزارة من الآن للإعداد الجيد للمؤتمر من خلال ورش عمل متخصصة، تعد بمثابة التحضير الجيد لأعمال المؤتمر، وجار تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة لوضع استراتيجية متكاملة لتعامل الوزارة مع الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل والاتصال الحديثة، وحسن توظيفها في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم ومجابهة الأفكار المتطرفة.

ويتضمن المؤتمر المحاور التالية:
1-  الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
3-  الفتوى الإلكترونية.
4-  التحفيظ والتدريس عن بعد.
5-  الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
6-  الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

الدكتور محمد مختار جمعة الفضاء الإلكتروني وزارة الأوقاف الدكتور محمد مختار المهندس مصطفى مدبولي

الأكثر قراءة

«الدستور» تحاور «سيد العمدة».. أحمد فهيم: تشبيهى بالراحل خالد صالح «شرف كبير»

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

نجاد البرعى يكشف لـ"الدستور" كواليس لقاء إدارة الحوار الوطنى مع قادة المنظمات الحقوقية

كشف حقيقة ضبط شخص من قبل ضابط شرطة بدون وجه حق

اليوم تشييع جنازة ضحية كلب مذيعة شهيرة بالشيخ زايد من مسجد الشرطة

الحلقة 18 "ضرب نار".. "الكوماندا" ينفذ أول عملية تهريب سلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟

شكوى لمجلس الأمن بسبب مسيرة لوزراء إسرائيلين لتعميق الاستيطان

الجيش الإسرائيلى يقصف منزل شقيق بشار الأسد