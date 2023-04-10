تفاصيل زيارة الرئيس لقسم مدينة نصر وتناوله الإفطار مع الضباط

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول، وتناوله وجبة الإفطار مع أفراد القسم؛ مؤكدًا أن الزيارة كانت دون ترتيبات مُسبقة.

زيارة الرئيس دون موكب رئاسي رسمي

وقال موسى، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، إن الرئيس السيسي حضر الإفطار بقسم مدينة نصر أول؛ ووصل إلى قسم الشرطة بُصحبة 3 سيارات فقط؛ دون الموكب الرئاسي الرسمي، مشيرًا إلى اللقاء شمل نقاش مع الموجودين بالقسم، ومنهم الضابطة مسئولة ملف حقوق الإنسان، كما تفقد البلاغات، فيما تصادف وجود مواطن، أثناء تقدمه ببلاغ، خلال زيارة الرئيس.

وأوضح، أن الرئيس السيسي، سأل عن طبيعة وجبة الإفطار التي يتم تقديمها لضباط القسم والمحجوزين احتياطيًا على ذمة قضايا، كما تناول الإفطار مع أفراد القسم، وكانت وجبة بسيطة جدًا.

وأشار موسى، إلى أن الزيارة لم يحضرها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أو مدير أمن القاهرة، مؤكدًا أن هذه الزيارة حدثت سابقًا (عام 2016 أو2017)؛ حين تفقد الرئيس السيسي أحد أكمنة مدينة الرحاب، وشارك وجبة الإفطار مع المجندين.