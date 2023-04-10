إدارة شباب بلقاس تستضيف فعاليات منتدى الحوار الوطنى

استضافت إدارة شباب بلقاس، قسم البرلمان والتعليم المدني، اليوم الأحد، فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب، تحت شعار "فيما يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب"، بمركز شباب مدينة بلقاس، برعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور، منى جوده مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، و علاء الدين العشري مدير عام إدارة شباب بلقاس، و أحمد علام رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة بلقاس، و عبد الباسط عبد الصمد وكيل الإدارة، و محمد فتحي مسئول البرلمان والتعليم المدني، و مروة عبدالقادر رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة، و وليد لطفي مسئول بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

أدار الحوار محمد فتحي، المدرب بوزارة الشباب والرياضة ومسئول برلمان الشباب بالمديرية، والذي تناول المحور الاقتصادي اليوم، بطرح المشكلات التي تواجه المجتمع ومحاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات، كما تناول العديد من الملفات المحور الاجتماعي، والتعليم، والصحة، والزيادة السكانية، والوعي والإعلام والثقافة، والأسرة والطفل، وذوي الإعاقة.

وتناولت الورش التدريبية المحور السياسي، وتعزيز المشاركة السياسية، والمحليات، بالإضافة إلى المحور الاقتصادي، الاقتصاد، والتشغيل والتأهيل لسوق العمل، ومشروعات مستدامة وصديقة البيئة، والتدريب على ماهية وبرامج الشمول المالي والتحول الرقمي نحو الاقتصاد المصري الفعال.

يذكر أن تنفيذ منتدى الحوار الوطني للشباب جاء في ضوء احتياج المرحلة الراهنة، لذا أعلنت وزارة الشباب انطلاق نسخة منتدى الحوار الثانية، والذي يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن والمحافظات، تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية بختام فعاليات المنتدى.

يأتي تنفيذ فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بنادي الحوار الرياضي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، و إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وعلاء الدين العشري مدير عام إدارة شباب بلقاس.