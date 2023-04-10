انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم بمراكز شباب دمياط

بدأت فعاليات اليوم الأول لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم بمركز شباب مدينة الروضة باشتراك عدد ٧٠ عضوًا من الجنسين، وذلك بمستويات حفظ أجزاء من القرآن الكريم، وتهدف المسابقة نشر الوعي الديني لدى الأعضاء والمنافسة الشريفة بينهم والتلاوة الجيدة للقرآن الكريم.

وعلى جانب آخر، تتوالى الليالي الرمضانية والمتعة الكروية في الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب مدينة الروضة، حيث التنافس القوى بين الفرق الرياضية، وإشباع رغبات الأعضاء واستثمار طاقاتهم واكتشاف المواهب ورعايتها.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم بمشاركة ٣٠ ألف على مستوي الجمهورية تحت شعار "الرياضة حياة" وذلك خلال شهر رمضان المعظم.

واستمرت فعاليات الأدوار التمهيدية للدورة الرمضانية بفرع كفر سعد، والتي أقيمت على ملاعب مركز شباب مدينة كفر سعد، وصعود فريق كفر سعد البلد إلى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة والمقرر إقامتها الإثنين 10 / 4 / 2023 بمركز شباب شط الملح، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور وليد الشاذلي مدير مديريه الشباب والرياضة بدمياط.

وانطلقت فعاليات الأدوار التمهيدية للدورة الرمضانية لكرة القدم للأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

ويتنافس في تلك الدورة بإدارة شباب ميت أبو غالب عدد 7 فرق من مراكز الشباب المختلفة؛ وأقيمت المنافسات على ملاعب مركز شباب ميت أبو غالب، وتم تصعيد فريق مركز شباب الزهراء، للمشاركة في النهائيات على مستوى محافظة دمياط تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.