ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز بعد فوز الزمالك على البنك الأهلى

احتفظ أحمد الشيخ، نجم غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 10 أهداف، بعد انتهاء المباريات الثلاث التي أقيمت اليوم في الأسبوع الرابع والعشرين وأسفرت عن فوز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد، وسموحة على الداخلية 4-3، وإنبي على المقاولون 2-1.

ويتقدم أحمد الشيخ بفارق هدف عن الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، وبفارق هدفين عن كل من أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان والتونسي رفيق كابو مهاجم إنبي.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم