الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز بعد فوز الزمالك على البنك الأهلى

فرحة الونش بهدفه
فرحة الونش بهدفه في مرمى البنك الأهلي

احتفظ أحمد الشيخ، نجم غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 10 أهداف، بعد انتهاء المباريات الثلاث التي أقيمت اليوم في الأسبوع الرابع والعشرين وأسفرت عن فوز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد، وسموحة على الداخلية 4-3، وإنبي على المقاولون 2-1.

ويتقدم أحمد الشيخ بفارق هدف عن الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، وبفارق هدفين عن كل من أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان والتونسي رفيق كابو مهاجم إنبي. 

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم 

  1. أحمد الشيخ "غزل المحلة" برصيد 10 أهداف منها 3 أهداف من ركلات جزاء.
  2. الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 9 أهداف منها هدف من ركلة جزاء.
  3. أحمد سيد زيزو "الزمالك"، ومحمد حمدي زكي "أسوان" والتونسي رفيق كابو "إنبي"،  ولكل منهم 8 أهداف.
  4. رمضان صبحي “بيراميدز” والجزائري رزقي حمرون "فاركو"، وأحمد ياسر ريان " سيراميكا كليوباترا" ولكل منهم 7 أهداف.
  5. محمد شريف "الأهلي" وكريم بامبو “البنك الأهلي”، وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج “سموحة” والنيجيري جون أوكلي “المقاولون”، وسمير فكري "الداخلية"، ولكل منهم 6 أهداف.
  6. محمد الشامي “الإسماعيلي”، ومروان حمدي "المصري"، ومصطفى فتحي “بيراميدز”، والأوغندي جوزيف أوشايا، وعبدالرحمن خالد "المقاولون"، وكريم طارق "طلائع الجيش"، ومحمد رضا ومروان محسن “فيوتشر”، ومصطفى زيكو "حرس الحدود"، ولكل منهم خمسة أهداف.
  7. التونسي علي معلولي “الأهلي” ويوسف أسامة نبيه "الزمالك"، ومحمود علاء “الاتحاد السكندري”، ومحمد عبداللطيف جريندو “المصري”، والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز"، وعمر سافيولا "المقاولون"، وعلي فوزي وأحمد أمين أوفا “إنبي”، وإسلام محارب “طلائع الجيش”، ومحمد هلال “البنك الأهلي”، والنيجيري جابريل أوروك “غزل المحلة”، والأنجولي ديلسون كاموني "أسوان" ولكل منهم 4 أهداف.
  8. عمرو السولية وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا "الأهلي"، والتونسي سيف الجزيري “الزمالك”، والتونسي إلياس الجلاصي "المصري"، والنيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن "الاتحاد"، وإبراهيم عادل والتونسي فخر الدين بن يوسف "بيراميدز"، ولكل منهم ثلاثة أهداف.
  9. حسين فيصل "سموحة"، وخالد قمر وأحمد سمير "طلائع الجيش"، والكاميروني جوزيف جوناثان وعمر كمال عبدالواحد “فيوتشر”، ومحمود قاعود "البنك الأهلي"، والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا"، والمغربي أحمد بلحاج "أسوان "، ومصطفى فوزي والنيجيري رشيد أحمد "الداخلية"، ولكل منهم 3 أهداف.
  10. كريم فؤاد والجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة "الأهلي"، وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي وشيكابالا "الزمالك"، ولكل منهم هدفان.
هدافي الدوري الممتاز احمد الشيخ الأنجولي كريستوفاو مابولولو أحمد سيد زيزو محمد حمدى زكى

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ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز بعد فوز الزمالك على البنك الأهلى

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